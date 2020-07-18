«قوتي في حرفتي».. منصة إلكترونية من «القومي للمرأة» لدعم صاحبات المهارات والحرف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة منصة إلكترونية لدعم المرأة بعنوان «قوتي في حرفتي»، وذلك لدعم السيدات أصحاب المهارات أو الحرف المختلفة أو رائدات الأعمال.

«قوتى في حرفتى»، هي مبادرة من المجلس القومى للمرأة في صورة منصة يلتقي فيها رائدات الأعمال مع السيدات صاحبات المهارات والحرف اللاتى لديهن قدرة على تقديم منتج أو خدمة بهدف تسليط الضوء عليهن وتشبيكهن بسوق العمل.

منصة «قوتى في حرفتى» عبارة جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أن الجروب يسعي لضم كل المهتمين بالتمكين الاقتصادى للمرأة وإدماجها في قطاع المشروعات الصغيرة وسوق العمل، كما تشجع المنصة أعضائها لتقييم الخدمات والمنتجات المقدمه من قبل صاحبات المهارات والحرف سواء كانت تقييمات ايجابية أو سلبية بغرض الارتقاء بالجودة بشرط الموضوعية وبناءاً على التعامل الفعلي والمباشر، فالمنصة غير مخصصة لبيع المنتجات ولكن الغرض منها الربط بين أصحاب الأعمال وصاحبات الحرف.

أسس هذا الجروب، مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومي للمرأة، وذلك بهدف التشبيك بين السيدات المحترفات في أي مجال والحاصلين أيضا على تدريبات لدى المركز وأصحاب الأعمال، وهذا ما قالته مي محمود، مدير مركز تنمية المهارات، لـ«المصري اليوم».

وأوضحت أن هذا الجروب لجأ له المركز نتيجة احتياج رصده المركز من قبل رواد الأعمال وأصحاب الورش والمصانع، حيث تعاني من عجز في العمالة الماهرة المدربة، ولدى المجلس قاعدة بيانات من سيدات مدربات سواء في مجالات الحرف اليدوية أومجالات التسويق أو البرمجة وغيرها، وبالتالي هذا الجروب هدفه التشبيك ومساعدة السيدات على إيجاد فرص عمل مناسبة، وتسليط الضوء على قدرات السيدات والمهارات والحرف المختلفة لديهم، مضيفة: «يتم الإعلان عن السيدات ومهاراتهم من خلال منشورات تضمن تعريف بالسيدة ومهاراتها وصور لمنتجاتها إن وجدت وإمكانية العمل من المنزل أو من خارج المنزل، بجانب توفر المنصة أيضا منشورات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع موضح فيها فرص العمل المتاحة للسيدات ومكان العمل ومواعيده ووسائل الاتصال».

وأشارت مدير مركز تنمية المهارات إلى أن الجروب مفتوح لأي سيدة لديها مهارة وتريد التواجد في سوق العمل، وأكدت أن الجروب أيضا سيعمل على التشبيك مع المجموعات المماثلة الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للمساهمة في الترويج بشكل أوسع للسيدات، ولفتت إلى أن هذه المجموعة مجرد تجربة في حالة زادت أعداد المشاركات سيتم عمل تطبيق على الهواتف الذكية للمساعدة في توصيل أصحاب الأعمال بالسيدات المحترفات في جميع المجالات.

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يذكر أن مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومي للمرأة وفق الموقع الإلكتروني للمجلس بدأ نشاطه في 2001 بموجب اتفاقية التعاون الموقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثم أصبح المركز تحت الإشراف الكامل للمجلس منذ سبتمبر 2005، ويعمل على إدماج المرأة على مستوى الجمهورية في حلقة التنمية الاقتصادية من خلال تعريفها وتشبيكها بكل الخدمات التي تقدم من قبل الجهات المعنية بالتمكين الاقتصادي سواء جهات حكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني أو خبراء.