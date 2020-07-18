شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولي للعمل الاجتماعي» ينشر مقالاَ لدكتور في جامعة الفيوم حول «الحماية الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المجلس الدولي للعمل الاجتماعي ICSw التابع للأمم المتحدة، بنشرته الدورية، مقالا للدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، بجامعة الفيوم،‏ وعنوانه «الحماية الاجتماعية وسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر».

وأعرب الدكتور صلاح هاشم، عن سعادته بقيام موقع الأمم المتحدة، بوضع صورة لمصر الإسلامية القديمة على خلفية المقال، الأمر الذي يعد تقديرًا دوليًا لمصر وجهودها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر التي تذخر بالمفكرين والعلماء تستحق أن نعمل جميعًا من أجل نهضتها وريادتها، كما أعرب عن فخره وسعادته كأول مصري، يتم نشر مقالاته بهذا الموقع الدولي العريق، لتصحيح الصورة الذهنية عن منظومة العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية المصرية، حيث كان يتم نقل صورة مشوهة ومغلوطة من خلال خبراء غير مصريين، ويعتبرها فرصة لتقديم مصر بالصورة التي تليق بها.

وأضاف «هاشم»، أن اعتماده كأحد الكتاب بالموقع الدولي، يعد تقدير لمصر واعتمادا للسياسات ونظريته الجديدة في الحماية الاجتماعية التي طرحها من خلال مقاله، مشيرًا إلى أنه قد تناول في مقاله النقلة النوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن مجموعة الاجراءات الحمائية والمبادرات التي تبناها الرئيس السيسي في هذا الشأن، وقال «هاشم»: «يبدو أن السيسي قد أقسم ألا ينام دون أن تستعيد مصر مكانتها ويستعيد المواطن كرامته».

جدير بالذكر أن هذا الموقع التابع للمجلس للدولي للعمل الاجتماعي، هو أحد المجالس الاجتماعية والاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة، يعد أكبر موقع للعمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية على مستوى العالم، حيث يتم من خلاله نشر مقالات تعبر عن وضعية العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية في العالم، كما يتم اختيار الكتاب من خلال معايير تتعلق بجهودهم الدولية في مجال العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ويتم نشر المقالات في دوريات ربع سنوية يصدرها المجلس، لتكشف مدى تقدم الدول في مجال العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية.