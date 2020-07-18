شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الثانوية العامة، الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، السبت، بدء تسلّم لجان امتحانات الثانوية العامة، الأحد، كراسات امتحان مادة التربية الوطنية من طلاب الثانوية العامة بعد الإجابة عن أسئلتها في المنزل باعتبارها إحدى المواد غير المضافة للمجموع، وشددت على أن أي طالب فقد كراسة الامتحان يستطيع الحصول على بديل لها بعد تحرير محضر بذلك وتسليمه للجنة السير.

ووافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على زيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.

وأكدت الوزارة أن زيادة المكافأة تسري على رؤساء ووكلاء الأقسام والحجرات بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للامتحانات، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات إلى الإدارة العامة للامتحانات لإخطار كل الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الإدارة العامة للامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الشعبة الرياضية سيؤدون آخر امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء المقبل، بأداء امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

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