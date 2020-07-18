شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: إنقاذ مريض في حادث قطار.. وولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام أبطالها من الطواقم الطبية بالعديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة لإنقاذ عدد من مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور باسم عيسى، مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، إن إحدى المريضات، التي تبلغ من العمر 62 عامًا، ويشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجد أنها تعاني من انسداد بالقناة المرارية نتيجة وجود حصوات والتهابات شديدة بالقنوات المرارية، أدت إلى صدمة تسممية وهبوط حاد بضغط الدم، وارتفاع بوظائف الكلى كادت تودي بحياتها، وعلى الفور قام فريق طبى متميز بعمل منظار وتركيب دعامة بالقناة المرارية لتستقر الحالة وتم حجزها بالرعاية المركزة للمتابعة على مدار الساعة.

كما قام أطباء قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الأمراض المتوطنة والكبد بعمل بذل لخراج كبير الحجم في البطن لمريضة سكر مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق تركيب قسطرة بذل خارجي استرشادًا بالموجات الصوتية بتخدير موضعي.

وأوضح الدكتور وائل الدرندلى، مدير مستشفى المطرية التعليمي، أن جراحى المستشفى قاموا بعدة تدخلات جراحية، حيث تم إنقاذ مريض يبلغ من العمر ٤٠ سنة، يعاني من كورونا وآلام شديدة بالصدر، وتم تشخيص الحالة بجلطة حادة بالشريان التاجي، وعلى الفور تم نقله إلى قسطرة القلب وتصوير الشرايين وتبين وجود انسداد كامل بالشريان الأمامي الأيسر النازل، وتم عمل قسطرة علاجية وتوسيع للشريان وتركيب دعامتين، والمريض حالته مستقرة، وتم نقله إلى رعايه القلب لاستكمال العلاج.

كما حضر إلى المستشفى مريض يعاني من كسر مضاعف بالكاحل الأيسر مع وجود فقدان بجزء كبير من الجلد والأنسجة والعظام، وذلك نتيجة حادث قطار، وبعد استقرار الحالة العامة له أجريت له جراحة تنظيف واستئصال للأنسجة الميتة، وتم عمل مثبت خارجي مثلثي، وحالته الآن مستقرة ويحظى بكامل الرعاية.

وأيضا تم التعامل مع مريض يعاني من كسر أعلى عظمة الفخذ اليمنى، وتم إجراء جراحة تثبيت مفتوح بواسطة شريحة معدنية ومسامير ويخضع الآن للعلاج والرعاية الطبية الكاملة.

وأفاد الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأنه تم إنقاذ مريضة عمرها ٦٥ عامًا مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعاني من ارتفاع في وظائف الكلى نتيجة لانسداد بحصوة في الحالب الأيمن وتم تفتيت حصوة بالحالب الأيمن عن طريق منظار الحالب وتركيب دعامتين بالحالبين.

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وقال الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، بأنه تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ مريض يبلغ من العمر ٦٧ سنة ومصاب بفيروس كورونا المستجد ويعانى من قُرحة معدة منفجرة، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتحضير المريض للعمليات وتم التعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيا والمريض الآن بالعناية المركزة ويقوم فريق الجراحة بالمتابعة اليومية.

وأشار الدكتور أحمد عز العرب، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إلى أن أطباء قسم النساء والتوليد قاموا بإجراء ثالث عملية قيصرية بالمستشفى لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، وحالة الأم والمولود مستقرة وتحت الرعاية والمتابعة على مدار الساعة.