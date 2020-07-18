شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي مسؤولي شركات أتوبيسات نقل الركاب بين المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مسؤولي شركات أتوبيسات نقل الركاب بين المحافظات، وهي شركات جو باص وغرب الدلتا وشرق الدلتا، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل داخل شركات السفر بين المحافظات، وذلك بعد انضمام شركة جو باص حديثا لمنظومة النقل البرى بين المحافظات لتنوع الخدمات المقدمة أمام المواطنين، حيث شدد المحافظ، خلال اللقاء، على أهمية تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم في إطار الارتقاء بخدمات النقل والمواصلات.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة قامت بتوفير مكان متميز للشركات في ميناء بورسعيد البري ولابد من تقديم خدمة تليق بالمكان، وأن هناك شركة إدارة للميناء وصيانة ونظافة وأمن، لافتا إلى أن الميناء البري الجديد سيشمل كل وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين، كونه مصممًا على أعلى طراز، مؤكدًا تقديم كل الدعم لشركات النقل، بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمة المواطن تماشيًا مع التنمية الحالية على كل الأصعدة.