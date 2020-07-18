شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفي هذا الصدد، جاءت أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وجاءت حركة التنقلات والترقيات كالتالي:

• لواء / خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

• لواء / رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

• لواء / هشام عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.

• لواء د/ محمود الجمسي مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

• لواء/ عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

• لواء / محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

• لواء / حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

• لواء د/ مصطفى العدوي مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

• لواء / حسام الخولي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

• لواء / محمد عبدالعزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

• لواء / رمزي المزين مدير أمن الفيوم.

• لواء / فخر العربي مدير أمن القليوبية.

• لواء / إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية.

• لواء / أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

• لواء / رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية.

• لواء / محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد.

• لواء / هاني مدحت مدير أمن الغربية.

• لواء / أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء.

• لواء / محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر.

• لواء / طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

• لواء / عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

• لواء / محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

• لواء / ناصر محيي الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

• لواء د / سامح الرجباوي مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

• لواء / يحيى عبدالكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

• لواء د / هشام قدري مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

• لواء / محمد الصروي مدير الإدارة العامة للمكتب الفني.

• لواء د / ناجح زكي مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.