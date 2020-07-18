شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع محافظ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بديوان عام محافظة بورسعيد، للتشاور حول عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون بين محافظة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس.

أشاد الغضبان، خلال اللقاء، بالدور المجتمعى لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسى في تقديم الدعم للمحافظة فيما يخص إنشاء السوق الحضارى الجديد في مدينة بورفؤاد، والذى يعد طفرة في مجال المشروعات التنموية المقدمة لأهالى مدينة بورفؤاد.

ومن جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن فخره بمجمل الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسى، مؤكدا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة في كافة القطاعات، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس ترحب بكافة أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرض المحافظة.