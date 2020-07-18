شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التحرش الجنسي.. تجريد كاهن بالمنيا من رتبة الكهنوت وعودته لاسمه العلماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، اليوم السبت، قرارا بتجريد «شلح أو فصل» كاهن.

وجاء في القرار، الذي ذُيّل بخاتم مطرانية المنيا وأمهر بتوقيع أسقف المنيا والمجلس الإكليريكي الفرعي بالمنيا، أنه «بعد الاطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية، من بعض أفراد من شعب كنيسة مارجرجس بالفكرية ــ أبوقرقاص، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف، وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الإكلريكي، والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع، قررنا: تجريد القمص رويس عزيز خليل من رتبة الكهنوت، وعودته لاسمه العلماني يوسف عزيز خليل، وبذلك تكون قد انقطعت صلته بالكهنوت والخدمة بالكنيسة».

وكان الكاهن طالته اتهامات بالتحرش في الولايات المتحدة وكندا.

قرار تجريد كاهن