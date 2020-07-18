شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملات إزالة عقارات تعوق الحركة المرورية بشارع فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال الإزالة لـ3 عقارات على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء، تتكون جميعها من دور أرضي ودور أول، كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديها على خط التنظيم وكانت تتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل.

وأشار «راشد» في بيان، السبت، إلى أن الإزالة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات، موجهًا رئيس حي الطالبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، ببحث طلبات سكان العقارات فيما يتعلق بالتعويضات.

كما وجه بسرعة رفع المخلفات والرتش الناتجة عن الإزالة لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية بطريقي المنصورية والمريوطية للوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها ومدى كفاءة وجودة تلك الأعمال.

ووجه بدراسة المنازل المتعدية على خط التنظيم على جانبي طريق المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه المحافظ، رئيس حي الهرم ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالتنسيق مع الشركة القائمة بالأعمال، بضرورة رفع المخلفات والقمامة من محيط منطقة الأعمال أولًا بأول.

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كما حرص على توجيه التحية للعاملين بمواقع التطوير بمحور المريوطية مشيدًا بالمظهر الجمالي الذي وصلت إليه الأجزاء التي تم الانتهاء منها ومحفزًا لهم بضرورة إنهاء كل الأعمال بنفس المستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على تحسين خامات بلاط الإنترلوك المستخدمة في الأرصفة على جانبى الطريق لاكتمال الصورة الحضارية وسرعة الانتهاء من الموقف الحضاري الذي يجري إنشاؤه بتقاطع الطريق مع شارع الهرم والاعتماد على الأدوات الإلكترونية لضمان كفاءة وسرعة العمل به.