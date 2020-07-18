شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 9 من مصابي كورونا ببني سويف.. و«عزل إسنا» يحتفل بتخطي حاجز الألف متعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات العزل في المحافظات، اليوم السبت، استقبال مصابي فيروس كورونا، وسجل عدد منها خروج متعافين جدد.

ففي بني سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافي 9 حالات جديدة من المصابين بمستشفى الفشن المركزي، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة تسجيل 75 حالة إصابة جديدة، تم نقلها إلى مستشفيات العزل والحجر والصحي، وواصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر بملوي علاج 77 إصابة داخل أقسام العزل والرعاية الطبية.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمركز مطاي، إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة على مدار اليومين الماضيين، وانخفاض الحالات التي تخضع للعلاج داخل المستشفى إلى حالتين فقط.

وفي شمال سيناء، سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة بالفيروس أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، لتصبح عدد حالات الوفاة 15 حالة على مستوى المحافظة.

وفي الدقهلية، أعلنت نقابة الأطباء وفاة الدكتور رزق أحمد عبدالله، إخصائي النساء والولادة، مدير مستشفى بطره، متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالمحافظة، إن الدكتور رزق أحمد عبدالله، توفى في عزل جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أنه الشهيد رقم 13 بين أطباء المحافظة، والذين توفوا بالفيروس داخل مصر وخارجها.

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وفي قنا، نجح الطاقم الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى عزل قنا في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا مصابة بفيروس كورونا، وتمكن الفريق الطبي من التعامل مع المريضة في وقت قياسي بعد دخولها بساعات قليلة.

وفي الأقصر، احتفل مستشفى عزل إسنا بتخطي حاجز الألف متعافٍ من المصابين بالفيروس عقب الإعلان عن تعافي وخروج 26 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1002 حالة متعافٍ بعد ثبوت سلبية عينة التحاليل التي أجريت لهم، وتلقى العلاج والرعاية الكاملة بجانب تقديم الدعم النفسي لهم داخل المستشفى.