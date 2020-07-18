شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف عدد من الشوارع بتكلفة 3.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أعمال رصف عدد من الشوارع المجاورة لمنطقة مدارس عرفة بنطاق حى غرب شبين الكوم بتكلفة 3.5 مليون جنيه تتضمن أعمال رصف إنشائى وإعادة رصف وكذا تفقد أعمال التطوير والتجميل وزراعة الأشجار ودهان البلدورات، وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله بهدف تسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام، ومدير مديرية الطرق ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وكان محافظ المنوفية قد سبق ووجه بتسوية المنطقة ورفع التراكمات لعدد من الشوارع الحيوية المجاورة لمدارس عرفة تمهيداً لإعادة تطويرها ورصفها لإضفاء مظهراً حضارياً للمدينة وتحسين الخدمات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً حرصه على رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها المحافظة وخاصة قطاع الطرق بإعتباره أحد المحاور الرئيسة لدفع عملية التنمية المستدامة .