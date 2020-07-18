وزير النقل: محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو جاهزة للافتتاح للجمهور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور جاهزة للافتتاح للجمهور، وأنه يجرى حاليًا إنهاء بعض الاستعدادات لتشغيلها للركاب قبل العيد.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كافة أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، كما استكملت كافة تجارب واختبار التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التى ستعمل خلال هذا الجزء.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن تحالف شركات المقاولات المنفذة للمشروع انتهى من كافة الأعمال والاختبارات وإجراءات السلامة، وأن المشروع أصبح جاهز للافتتاح والتشغيل الرسمى للجمهور، متوقعة افتتاح هذا المشروع للجمهور خلال احتفالية كبرى، متوقع حضورها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأن هناك اتجاه لافتتاح المشروع للجمهور قبل نهاية الشهر الجارى.

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وقالت المصادر إنه مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة ستدخل الخدمة بالخط الثالث للمترو بعد إصدار شهادة سلامة أنظمة تشغيلها من الخبراء واستشاريين المشروع، لافتة إلى أن المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وأن هذه المحطات الـ 6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.

وأشارت المصادر إلى أن محطة عدلى منصور التى ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو ستضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص، لافتة إلى أنها ستربط وستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا، كما ستربط وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة، كما سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.