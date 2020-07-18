شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لـ " الخليج 365 " : رئيس الوزراء يصل القاهرة غدا فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم ، أن رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك ، يصل غدا القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وقال سفير اليمن لدى القاهرة ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، أن برنامج زيارة رئيس الوزراء يشمل لقاء موسعا مع كبار المسؤلين حول أبرز الملفات المشتركة و القضايا المطروحة على الساحة اليمينة ، كما يلتقى معين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مضيفا أنه من ضمن أهداف الزيارة أيضا الاطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن ، وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمن بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أضحم المشروعات التى تم تنفيذها والاستفادة منها بما يناسب اليمن .

وكان السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ، عقد مباحثات مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، الأسبوع الماضى، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك.

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وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية.