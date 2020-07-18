شكرا لقرائتكم خبر عن الرجولة أدب قبل الشنب.. الميكانيكى الصغير بـ 100 راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعب فى الصغر يوفر الشقاء فى الكبر..هذا ما يؤمن به الأسطى محمد الميكانيكى، أصغر معلم فى مصر بمعنى الكلمة فباستطاعته فك وتركيب معظم أجزاء السيارة ولديه قوة تحمل غير عادية بالنسبة سنه فهو يبلغ من العمر عشرة اعوام يدرس ويمارس مهنة الميكانيكا فى اوقات الإجازة الدراسية.

الأسطى محمد فى لقاء مع كاميرا الخليج 365 قال إنه يعمل حتى يحقق هدفه وهو أن يصبح أسطى كبير وصاحب ورشة فى يوم من الايام ويصرف على والديه واخواته.. حيث قال: "أنا باخد من الأسطى بتاعى كل يوم 10 جنيه وآخر الاسبوع بآخد 100 جنيه بديهم لأمى وأخواتي أجيبلهم اللي هما عايزينه عشان بحس بالمسؤولية برضه وعشان أخواتي الصغيرين يشوفوني في عينيهم كبير".

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وتابع : "كل يوم وانا نازل أمى بتدعيلى ودي حاجة تكفينى طبعا دعوة أمى ليا بالدنيا، واشتغل أحسن ما العب فى الشارع الشغل مش عيب".



