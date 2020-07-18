شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة التضامن "حياة كريمة بلا أمية" فى القرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار اعتبارا من بعد غد الاثنين في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تنفذ المرحله الأولى فى 143 قرية ضمن 11 محافظة، ”الخليج 365” ينشر تقريرا عن مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" في نقاط محددة كما يلى:

1-مبادرة حياة كريمة بلا أمية سيتم تنفيذها في 25 قرية بمحافظة البحيرة.

2-تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات.

3- تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين.

Advertisements

4-توفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع.

5-تلتزم الوزارة بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر، كاملة البيانات (الاسم/الجنس/السن/الحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين.

6- تساهم الوزارة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية.

7-تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان مواصلة التعليم وإجراء متابعة للفصول؛ للوقوف على جدية العمل بفصول المشروع.

8-المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.