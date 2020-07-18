شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 19 رحلة دولية تقل 3308 راكبا من عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 19 رحلة طيران دولية، تقل نحو 3308 راكبا مصريا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 19 رحلة منهم رحلة قادمة من الولايات المتحدة الاميركية، المانيا، اليونان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن ، عمان، سوريا، لبنان، أثيوبيا، غينيا.

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وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.