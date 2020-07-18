شكرا لقرائتكم خبر عن "آثار كورونا على السياحة والاقتصاد".. مؤتمر دولى أون لاين بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فعاليات السيمنار الرقمى الدولى - آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على كل من مجالى السياحة والاقتصاد، والذى ينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع العلمي، وسط حضور كوكبة من العلماء والباحثين فى مجالى السياحة والاقتصاد.

وشاركت الدكتورة رانيا دنانة مستشار العلاقات الثقافية وإدارة الفعاليات الكبرى بجامعة حلوان بالتنسيق الأكاديمى مع الدكتورة وصال محمد أبو علم الأستاذ المتفرغ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة بجامعة حلوان، حيث يلقى الويبينار العلمى الضوء على ما يعانى منه قطاعى الاقتصاد والسياحة نتيجة الجائحة، ويفتح آفاقا جديدة لمجابهة الوضع الحالي.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة أن عقد هذا اللقاء العلمى يأتى فى الوقت الذى تواجه فيه صناعة السياحة أزمة كبيرة فى ظل تأثيرات جائحة كورونا، وتأثر الاقتصاد العالمى بشدة، وقد قامت المنظمات السياحية والهيئات الاقتصادية الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية بإعداد العديد من الدراسات وإصدار العديد من التقارير لرصد الواقع ومحاولة الوصول لسيناريوهات وآليات للتعامل مع مجالى السياحة والاقتصاد فى ظل الأزمة والتغلب عليها، ويطرح السيمنار الرقمى محاولات التعامل مع جائحة كوفيد 19, وكشف جوانب تأثيراتها المختلفة على مجالى السياحة والاقتصاد، ووضع تصورات للتعايش والتغلب على آثارها.

ويأتى ذلك فى إطار مساهمة الجامعة سواء كانت البحثية أو التعليمية أو المجتمعية لتنسيق الجهود والتحرك نحو دعم جهود المجتمع الدولى فى هذا الإطار.

وأوضحت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار أن صناعة السياحة تعد أحد أهم ركائز الدخل القومي، وقد تأثرت بشدة مثلما تأثرت أسواق السياحة العالمية، موضحة أن مصر تحذو حذو العالم فى متابعة أحدث التقارير وتنفيذ التوصيات العالمية الواردة من المنظمات العالمية المتخصصة، مشيرة إلى ضرورة فتح قنوات للتعاون بين وزارة السياحة والجامعة ومجمع الإبداع والبحث العلمى للاستفادة من الأفكار البحثية والإبداعية القابلة للتطبيق فى هذه الفترة الحرجة غير المسبوقة التى يمر بها العالم بأسره.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن هذه السيمينارات تهدف إلى استعراض الأبحاث الجارية التى يقوم بها الأساتذة والجهات البحثية بالجامعة، وكذلك تُعد عرضا لأهم التوجهات البحثية المستقبلية ذات المخرجات الأولية بما يحقق التعاون مع الجهات والجامعات المختلفة مستقبلا محليا وعالميا. ويعد هذا السيمنار الدولى خطوة مهمة فى إعادة صياغة خارطة البحث العلمى فى مجالى السياحة والاقتصاد لمجابهة التأثيرات والتحديات والممارسات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد لتقديم بحوث ذات ثقل دولى وتطبيقي.

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وأشارت الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع إلى أن هذا اللقاء العلمى الدولى يعد واحدا من أهم أوجه تفاعل المجمع التى غطت مناحى عديدة للتحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد حيث يناقش هذا السيمنار الرقمى بحثيا وتطبيقيا آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على قطاعى السياحة والاقتصاد، حيث يلقى اللقاء الضوءَ على ما يعانى منه القطاعين، ويفتح آفاقا جديدة لإبداعات لمجابهة الوضع الحالى عالميا ومحليا فى ضوء كون مصر وجهة سياحية ذات طابع متفرد فى القيمة, متعدد فى أشكال السياحة.

وأشارت إلى أنَّ هذا الحدث الدولى يجمع الأكاديميين والباحثين والمتخصصين وذوى الخبرة والجهات المعنية من ألمانيا وانجلترا واليونان ومصر, ما يجعله منصة مثالية لجميع المشاركين للاطلاع على أحدث الأبحاث المتقدمة فى تأثير جائحة كورونا على السياحة والاقتصاد وتبادل النقاش مع المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم، مما يُمكّن المشاركين من الحصول على أفكار بحثية قيمة ويعزز التنمية ذات الصلة بـ (COVID-19) فى قطاعى السياحة والاقتصاد.

وناقش الويبينار العلمى الرقمى على مدار جلستين بعضا من الموضوعات العلمية حيث شهدت الجلسة الأولى وعنوانها: "أثر جائحة (COVID-19) على صناعة الضيافة والاقتصاد السياحي", مناقشة مجموعة من الأبحاث حول الإجراءات الوقائية من كوفيد 19، وآثارها على رضا العملاء: بالتطبيق على مطاعم الخدمة السريعة، وطرح طرق مبتكرة لزيادة الطلب على الفنادق، بالإضافة إلى تطبيق أساليب تقييم الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى قطاع الفنادق المصري، وتأثير كوفيد 19 على الاقتصاد والسياحة والنظافة كأحد العوامل الرئيسة فى اختيار سبل وسائل الإقامة المختلفة والإجراءات التى اتبعتها مؤسسات الإقامة (الفنادق – المنتجعات – القرى السياحية) للحفاظ على رضا النزلاء وخاصة بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).

موضوعا بعنوان "تأثيرات كوفيد 19 على الطيران".

وناقشت فعاليات الجلسة الثانية بعنوان: "أثر جائحة (COVID-19) على السياحة والطيران" بعض الموضوعات حول توفير الخدمة الذاتية الذكية واللحظية فى عصر كوفيد 19، وتأثير فيروس كورونا على مقدمى خدمات الملاحة الجوية بالإضافة إلى احتياطات السلامة وإجراءات التعافى واستعادة التشغيل الطبيعى للخدمات، والوضع الحالى للسياحة العالمية, وماذا يجب أن يتبع للتعافى السريع، وفيروس كورونا والمقاصد السياحية: المخاطر والتحديات.

وشارك فى السيمينار سعيد بطوطى ببحث عن "الوضع الحالى للسياحة العالمية وماذا يجب أن نفعل للتعافى السريع"، بينما قدمت الدكتورة عادلة رجب بحثا عن " تأثير كوفيد 19 على الاقتصاد السياحى" ، فيما تناول الدكتور ديمترس بوهاليس ورقة بحثية بعنوان "الخدمة الذاتية الذكية واللحظية فى عصر كوفيد 19"، و قام د. علاء خليفة بعرض بحث عن " الطرق المبتكرة لزيادة الطلب على الفنادق "و تناول الدكتور اندرياس باباثيودوروس موضوعا بعنوان "تأثيرات كوفيد 19 على الطيران والسياحة " .