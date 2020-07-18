"الجنرال الصامت".. وزير الداخلية يجدد الثقة في اللواء علاء سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة في اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، نتيجة النجاحات الأمنية المتتالية في كافة الملفات الشائكة التي وضع خطة على مدار الفترة الماضية تكللت بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف في مناطق السحر والجمال وبحيرة المنزلة.

وخاض قطاع الأمن العام منذ تولى اللواء علاء سليم رئاسته، ملحمة في تطهير منطقة السحر والجمال وبحيرة المنزلة والبؤر الإجرامية في قرى الصعيد من بني سويف حتى أسوان، حتى لقب "جنرال الصعيد".

يعكف رجال الأمن بقطاع الأمن العام، ليلاً ونهار على دك معاقل تجار الهيروين، ومخدرات بكافة أشكالها، والهاربين من الأحكام القضائية، والتعامل بالذخيرة الحية لكل من تسول له نفسه مواجهة القوات، ورفع السلاح في وجههم، فالنهاية اتت دون رجعه للقوات.

لم تتوقف الجهود على البؤر الإجرامية فقط بل امتدت إلى القضاء على الخصومات الثأرية ووأدها في المهد وخاصة في محافظات الصعيد حقنا للدماء في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والفلسفة الأمنية الحديثة.

ومنذ تولى مهام عمله اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضع نصب أعينه القضاء على البؤر الإجرامية بكافة ربوع البلاد نهائيا، مؤكدًا للقوات والقيادات على عدم تركها مرة أخرى لعودة العناصر الإجرامية ولن تخرج القوات منها حتى تنتهي أسطورة المواد المخدرة.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على فرض السيطرة الكاملة عليها، والقيام بأعمال الفحص والمتابعة الميدانية لتأكد من خلوها من أباطرة الإجرام والكيف تمهيدًا لإعادة منطقة صالحة مثل باقي مناطق المحافظات، وتعود للحياة والخضرا تمتلئ أرجائها.

وهذه الرسائل التي دائما ما يبعثها إلى قيادات قطاع الأمن العام، كانت بمثابة الضوء الأخضر بالقضاء على كافة أشكال الجريمة وملاحقة القائمين عليها بمختلف المحافظات جنبا إلى جنب فك طلاسم مئات القضايا الغامضة والتي بعضها شغل الرأي العام.

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وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تقديرا لجهوده المتميزة في حفظ الأمن وتحقيق رسالته المنشودة.

وأعلنت وزارة الداخلية حركة تنقلاتها للعام الجاري، عقب تصديق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، واجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وشملت أبرز مؤشرات الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وتضمنت أبرز ما جاء في الحركة تعيين اللواء خالد شلبي مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء دكتور محمود الجمسي مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء محمود العبودي مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

كما شملت الحركة تعيين اللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء دكتور مصطفى العدوي مساعد الوزير لقطاع الوثائق واللواء حسام الخولي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، وكذلك اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية.

فيما شملت الحركة تعيين اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، واللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، واللواء مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمود أبو عمره مدير أمن البحر الأحمر، واللواء طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تعيين اللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء ناصر محيي الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء د / هشام قدري مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء محمد الصروي مدير الإدارة العامة للمكتب الفني واللواء د / ناجح زكي مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.