سحابة سوداء تغطي يمين محور 26 يوليو إثر حريق مخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تصوير- أسامة عبد النبي: اندلع حريق هائل في منطقة مهجورة يمين محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، اليوم السبت. Advertisements تلقى مسؤول غرفي عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط محور 26 يوليو. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وتبين نشوب الحريق في كمية مخلفات بمنطقة مهجورة يمين المحور. ويشارك أهالي المنطقة رجال الدفاع المدني عملية الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق دون وقوع اصابات وتقليل حجم الخسائر.

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