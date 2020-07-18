رسميًا.. وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات لقيادات الوزارة ومديري الأمن (الأسماء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ تماشيا مع احترام حقوق الإنسان والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإفادة منهم فى كل مجالات العمل الأمنى؛ من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفى هذا الصدد جاءت مؤشرات الحركة على النحو التالي:

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد؛ تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

• لواء/ خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

• لواء/ رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

• لواء/ هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.

• لواء. د/ محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

• لواء/ عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

• لواء/ محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

• لواء/ حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

• لواء. د/ مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

• لواء/ حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

• لواء/ محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

• لواء/ رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

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• لواء/ فخر العربي مدير أمن القليوبية.

• لواء/ إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

• لواء/ أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

• لواء/ رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

• لواء/ محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.

• لواء/ هانى مدحت مدير أمن الغربية.

• لواء/ أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.

• لواء/ محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.

• لواء/ طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

• لواء/ عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

• لواء/ محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

• لواء/ ناصر محيي الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

• لواء. د/ سامح الرجباوي مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

• لواء/ يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

• لواء. د/ هشام قدري مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

• لواء/ محمد الصروي مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.

• لواء. د/ ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.