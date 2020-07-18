حل لغز العثور على جثة مُسنة داخل شقتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة مسنة داخل مسكنها بمنطقة الهرم.

تبلغ لقسم شرطة الهرم بالعثور على جثة ربة منزل بالعقار محل إقامتها بها كدمات متفرقة، والعثور على مبلغ مالي هاتف محمول، ووجود بعثرة بمحتويات الطابق الثاني وسلامة جميع منافذ العقار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا له معلومات جنائية وزوجته مُقيمين بذات المنطقة محل إقامة المجني عليها.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لعلمه بامتلاك المجني عليها لمصوغات ذهبية عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع زوجته على التردد عليها بمنزلها بزعم مساعدتها.

توجهت المتهمة الثانية لمنزل المجنى عليها وعقب ذلك حضر المتهم الأول واعتدى عليها بالضرب بقطعة حديدية بمساعدة زوجته فأوديا بحياتها واستوليا على (2 غويشة ذهبية "كانت تتحلى بهما" - عُقد ذهبي - مبلغ مالي) وفرا هاربـين.

وتم بإرشاد المتهمة الثانية ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها (مالك محل مصوغات بمنطقة البساتين بالقاهرة"، حيث أمكن ضبطه، كما أرشدا عن (مبلغ مالي- هاتف محمول - الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.