ضبط مرتكبي واقعة السطو على "توك توك" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على مركبة توك توك، بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإعادتها لمالكها بأسيوط.

كان مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" خاصته، حال توصيل شخصين مجهولين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط إلى قرية بدائرة المركز، حيث قاما باستخراج سلاح ناري "فرد خرطوش محلى الصنع" وتهديده به والاستيلاء على المركبة قيادته وذلك قبل وصولهما.

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أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (سائق، عامل "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن مركبة "التوك توك" المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.