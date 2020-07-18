القبض على عاطل بحوزته 200 فرش حشيش في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. كانت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الإتجار في المواد المخدرة، متخذاً إحدى الشقق السكنية المؤجرة بمساكن الجامعة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته 200 فرش من مخدر الحشيش - ومبلغ مالي. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاط الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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