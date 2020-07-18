كشف غموض مقتل مسجل خطر في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف لغز العثور على جثة مسجل خطر ملقاة بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء.

تبلغ للمقدم رامي الجمل، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بالعثور على جثة شخص متوفى.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وباستكمال الفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنه مسجل شقى خطر مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد بدر، معاون المباحث، من ضبطه وبمواجهته أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما 3 أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية" لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية افتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك استعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها تم بإرشاده ضبط باقي المتهمين وبمواجهتهم أمام العقيد أحمد عبد العزيز، مفتش المباحث، أيدوا ما جاء باعترافات المتهم الأول.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.