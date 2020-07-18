محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: قررت الهيئة الوطنية للصحافة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسون جنيهاً ( 150 جنيهاً ).

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه في إطار جهود ها الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين وإداريين وعمال ) والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية، بحسب بيان. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الحافز لا يضم إلى الأجر الأساسي وذلك اعتباراً من 1/7/2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للصحافة : حافز شهرى مقطوع بقيمة 150 جنيهاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.