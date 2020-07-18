أقل قسط 1417 جنيها.. ننشر تفاصيل سداد شقق سكن مصر على 20 سنة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدا الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن المشروعات المطروحة للحجز، مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.

ويتواجد المشروع في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة)، كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

وينشر الخليج 365، أسعار الوحدات وفقا لكل مدينة، والقسط الشهري، وكذلك معدل الدخل، وفقا لكراسة الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ أقل وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة 683 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% والتي تسدد منذ أول التقديم وحتى التعاقد 136 ألف جنيه، ويتبقى 546 ألفا والذي يمثل 80% من ثمن الوحدة، وبلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 6700 جنيه شهريا، فيما وصل القسط الشهري لـ2659 جنيها.

أما أغلى وحدة ضمن مشروع سكن مصر في أكتوبر الجديدة وصلت لـ 790 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% 158 ألف جنيه، ويتبقى 632 ألفا يتم سدادها بنظام التمويل العقاري على 20 سنة، حيث بلغ الحد الأدنى من الدخل الشهري 7700 جنيه، ووصل القسط الشهري لـ3077 جنيها.

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وفي مدينة القاهرة الجديدة بلغ سعر أقل وحدة 924 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% 184 ألف جنيه، أما باقي ثمن الوحدة يسدد بنظام التمويل العقاري، حيث بلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 9000، أما القسط وصل لـ3598 جنيها.

وبلغت أغلى وحدة في القاهرة الجديدة، 948 ألف جنيه، وتصل نسبة الـ20% 189 ألف، وسجل أقل دخل شهري 9000، بينما وصل القسط الشهري لـ3692.

وفي مدينة المنيا الجديدة ومدينة غرب قنا، تشابهت الأسعار بشكل كبير حيث تراوح أفل وحدة في المدينتين بين 364 ألف و368 ألفا، ووصل الحد الأدنى للدخل في المدينتين 3600، بينما سجل قسط أقل شقة 1417 جنيها.

وفي مدينة غرب أسيوط، سجل سعر أقل شقة 372 ألف جنيه، ووصلت قيمة الـ20% 74 ألف جنيه، فيما تبقى 298 ألفا يتم سدادهم بنظام التمويل العقاري، حيث بلغ أقل معدل الدخل الشهري 3700 جنيه، وبلغ القسط الشهري 1450 جنيها.

أما أغلى شقة بلغت 431 ألفا سيتم سداد الـ20% بقيمة 74 ألف جنيه، ووصل الحد الأدنى للمرتب 4200 جنيه، أما القسط الشهري بلغ 1450 جنيه.



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