وقف الإزالة وتوصيل المرافق.. 6 فوائد للتصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أوشكت المهلة المحددة من قبل الحكومة لمرتكبي مخالفات البناء خلال السنوات السابقة على الانتهاء حيث تنقضي في 30 سبتمبر المقبل وبذلك يتبقى عليها نحو 74 يوما.
وينشر الخليج 365 6 فوائد تعود بالنفع على المواطن جراء التصالح في المخالفات الخاصة به، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
1- وقف إجراءات التقاضي في جميع الدعاوى الخاصة بالمخالفة محل التصالح.
2- توصيل المرافق للعقارات الممنوع عنها إيصال المرافق بسبب مخالفتها.
3- وقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفة البنائية.
4- بمثابة ترخيص للمنشآت التجارية بالعقار المخالف.
5- يعد التصالح بمثابة رخصة للعقار المخالف تفيد بقانونية موقفه.
6- يمكن للمواطن بعد التصالح على المخالفة إصدار قرارات تراخيص تعلية أو تشطيبات أو غيرها من الأعمال الأخرى.
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