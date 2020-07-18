أخبار مصر | لهذا السبب.. وفد من جامعة الأزهر يزور مطروح

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. وفد من جامعة الأزهر يزور مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من جامعة الأزهر، بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، محافظة مطروح؛ لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح؛ تمهيدًا لدراسة الموضوع، والوقوف على مدى توافر المقومات الماديَّة والبشريَّة.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ تلبيةً لرغبة المحافظة في إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح عاصمة المحافظة.

وأشار المركز إلى أن رئيس الجامعة كان قد شكل لجنةً؛ لمعاينة المكان المقترح لإنشاء فرع الجامعة بالمحافظة، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

والتقى وفد الجامعة الذي ضم كُلًّا من: نائبي رئيس الجامعة: الدكتور يوسف عامر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، إضافة إلى الأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة؛ نائبَ المحافظ السكرتير العام، حيث قاموا بتفقد موقع الأرض المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية وضع حجر الأساس لنواة جامعة الأزهر في محافظة مرسى مطروح.