أخبار مصر | لهذا السبب.. وفد من جامعة الأزهر يزور مطروح

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. وفد من جامعة الأزهر يزور مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زار وفد من جامعة الأزهر، بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، محافظة مطروح؛ لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح؛ تمهيدًا لدراسة الموضوع، والوقوف على مدى توافر المقومات الماديَّة والبشريَّة.
وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ تلبيةً لرغبة المحافظة في إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح عاصمة المحافظة.
وأشار المركز إلى أن رئيس الجامعة كان قد شكل لجنةً؛ لمعاينة المكان المقترح لإنشاء فرع الجامعة بالمحافظة، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
والتقى وفد الجامعة الذي ضم كُلًّا من: نائبي رئيس الجامعة: الدكتور يوسف عامر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، إضافة إلى الأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة؛ نائبَ المحافظ السكرتير العام، حيث قاموا بتفقد موقع الأرض المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية وضع حجر الأساس لنواة جامعة الأزهر في محافظة مرسى مطروح.
تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.