أخبار مصر | مفاجأة.. اكتشاف 6 أنواع جديدة لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اكتشاف 6 أنواع جديدة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف العلماء، أن هناك 6 أنواع مختلفة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك، تأكيدا لما قيل بأن الفيروس يحتفظ بالعديد من الأسرار.

ووفقًا لصحيفة "telegraph" البريطانية، فحدد العلماء، 6 أنواع مختلفة من الفيروس التاجي مع زيادة مستويات شدة العدوى،مع العلم أن الأعراض تختلف في كل نوع.

وقالت الصحيفة: أن تحليل آلاف الحالات بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي، كشف عن مجموعات مختلفة من الأعراض وصنفها العلماء حسب شدتها.

الصداع وفقدان حاسة الشم شائعان في المجموعات الستة، ولكن باقي الأعراض تشهد اختلافًا كبيرًا بعد ذلك.

العلماء في كلية كينجز كوليدج لندن (KCL)، أوضحوا أن المرضى الذين يعانون من الأنواع الست من كوفيد-19، هم أكثر احتياجا بنسبة كبيرة إلى المساعدة على التنفس وتزويدهم بالأكسجين، من المرضى في المجموعة الأولى.

وأردفت أن هذا مهم لأن المرضى غالبًا ما يصلون إلى مرحلة حرجة بعد عدة أيام من ظهور الأعراض، يجب على نظام التصنيف الجديد الإبلاغ عن الحالات الأكثر خطورة وإعطاء الأطباء الفرصة للتدخل في وقت مبكر.

وأكملت الصحيفة، أنه "قد يساعد الكشف عن الستة أنواع، الأطباء، في تحديد أي من المرضى يواجه مخاطر كبيرة ويحتاج لرعاية داخل مستشفى".

المسؤولون أكدوا أن الاكتشافات الست للفيروس، ستترتب عليها آثارا كبيرة بشأن العلاج إذا ما حدثت موجة ثانية محتملة من الفيروس التاجي، ما يمكننا من أن ننقذ الأرواح.

وعلى الرغم من أن السعال المستمر والحمى وفقدان حاسة الشم، عادة ما يتم تسليط الضوء عليها كأعراض رئيسية للمرض ، إلا أن البيانات التي تم جمعها من نحو 1600 مستخدم لتطبيق، COVID Symptom Study في المملكة المتحدة، تُظهر أن الأشخاص واجهوا تأثيرات مختلفة.

وبحسب العلماء فيمكن أن يشمل ذلك الصداع وآلام العضلات والتعب، والإسهال والارتباك، وفقدان الشهية، وضيق التنفس وأكثر من ذلك.

وخلص الباحثون،، إلى أن أي مجموعة من الأعراض الرئيسية الستة التي عانى منها كل شخص مصاب تكشف مدى سرعة تطور المرض.

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الأنواع الـ6 لفيروس كورونا هي:

- يشبه الإنفلونزا مع عدم ظهور بعض الأعراض الشائعة كالحمى، والصداع، وفقدان الشم، وآلام العضلات، والسعال، والتهاب الحلق.

- يشبه الإنفلونزا مع وجود الأعراض الشائعة كالحمى - والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والسعال، والتهاب الحلق، والبحة، وفقدان الشهية.

- يؤثر هذا النوع أكثر على "الجهاز الهضمي"، وتظهر بعض الأعراض المعروفة مثل الصداع، وفقدان الشم، والإسهال، والسعال.

- يشبه النوع الأول ولكن الأعراض أشد وأكثر صعوبة، ومن أهم العلامات تعب شديد، مع صداع حاد، وفقدان حاسة الشم، والسعال المستمر.

- يشبه النوع الثاني ولكن الأعراض أشد، إذ يعاني المصاب بآلام العضلات والصدر، والتهاب الحلق الشديد، مع فقدان حاستي الشم والتذوق الصداع.

- أول ما يطلق عليه المستوى الثالث الأكثر خطورة، ومن أبرز الأعراض حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي، مع آلام حادة في الصدر، وضيق التنفس، وصداع شديد، والحمي، ومعظم الأعراض الشائعة لكورونا

العلماء ذكروا أن نتائج الفحوصات على المرضى اختلفت بشكل كبير- من أعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا أو طفح جلدي بسيط إلى تعب شديد قد يصل للوفاة.

وقال الفريق المسؤول عن الدراسة: إنه في حين أن بعض الأعراض - مثل الارتباك، وآلام البطن، وضيق التنفس - لم ترتبط بكورونا، إلا أنها كانت علامات على تطور الفيروس.

وتم اكتشاف أن 1.5٪ فقط من الأشخاص الذين يعانون من النوع الأول، و4.4٪ من الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني، و3.3٪ من الأشخاص الذين يعانون من النوع الثالث، يحتاجون إلى الجهاز التنفسي.

واستكمل الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من النوع الرابع والخامس والسادس، هم الأكبر سنًا، أو يعانون من ضعف المناعة، وأنهم أكثر عرضة لزيادة الوزن، أو لديهم أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الرئة.

بعد تحديد الأنواع المختلفة، قام العلماء بعد ذلك بإضافة معلومات حول عمر المرضى، وجنسهم ، ومؤشر كتلة الجسم والأمراض الموجودة مسبقًا مع الأعراض التي تم جمعها على مدى خمسة أيام فقط من بداية مرضهم.