أخبار مصر | برلماني: يطالب التعليم بخطة واضحة للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: يطالب التعليم بخطة واضحة للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنه لا بد من الإعلان عن كافة التسهيلات والتيسيرات والإجراءات المنتظرة وفق خطة محددة لكافة المراحل الدراسية قبل بدء العام بفترة تسمح تمكين الطلاب من الاطلاع عليها والتدريب على تطبيقها.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن التعليم الإلكتروني سوف يكون له جانب كبير في العملية التعليمية بدءًا من العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للعام الدراسي الجديد من قِبل وزارة التربية والتعليم، وعدم الاكتفاء بما تم طرحه من مواعيد تنظيمية، منعًا لأي بلبلة أو تشتيت للأسرة المصرية، أو استغلال سيئ من جانب بعض القوى التي تتصيد كل خطوة من خطوات النهوض بالعملية التعليمية.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن ترك الأوضاع حتى قبل بداية العام الدراسي بفترة ليست بعيدة، من شأنه أن يفرض حالة من الجدل والبلبلة، ونحن في غنى عنها خاصة في ظل رؤى التطوير والنهوض للمنظومة التعليمية المصرية.

وأكد أن قطع الطريق على جميع المتربصين ضرورة مهمة، ويسهل المهمة على جميع الطلاب في ظل ما يشهده العام الدراسي الجديد من رؤى منتظرة ذات صلة بالإطار الإلكتروني، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للاستفادة من البيئة الرقمية التي يتزايد الاهتمام بها بكافة المجالات.