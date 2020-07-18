أخبار مصر | برلماني: يطالب التعليم بخطة واضحة للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: يطالب التعليم بخطة واضحة للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنه لا بد من الإعلان عن كافة التسهيلات والتيسيرات والإجراءات المنتظرة وفق خطة محددة لكافة المراحل الدراسية قبل بدء العام بفترة تسمح تمكين الطلاب من الاطلاع عليها والتدريب على تطبيقها.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن التعليم الإلكتروني سوف يكون له جانب كبير في العملية التعليمية بدءًا من العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للعام الدراسي الجديد من قِبل وزارة التربية والتعليم، وعدم الاكتفاء بما تم طرحه من مواعيد تنظيمية، منعًا لأي بلبلة أو تشتيت للأسرة المصرية، أو استغلال سيئ من جانب بعض القوى التي تتصيد كل خطوة من خطوات النهوض بالعملية التعليمية.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن ترك الأوضاع حتى قبل بداية العام الدراسي بفترة ليست بعيدة، من شأنه أن يفرض حالة من الجدل والبلبلة، ونحن في غنى عنها خاصة في ظل رؤى التطوير والنهوض للمنظومة التعليمية المصرية.
وأكد أن قطع الطريق على جميع المتربصين ضرورة مهمة، ويسهل المهمة على جميع الطلاب في ظل ما يشهده العام الدراسي الجديد من رؤى منتظرة ذات صلة بالإطار الإلكتروني، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للاستفادة من البيئة الرقمية التي يتزايد الاهتمام بها بكافة المجالات.
تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.