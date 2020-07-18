أخبار مصر | استئناف التدريبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استئناف التدريبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عودة التدريبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

ويضم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة،الاسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة" وذلك تزامنا مع عودة الأنشطة الرياضية في الاتحادات والأندية ومراكز الشباب وذلك فى ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والخاصة باستئناف أنشطة المشروع وبرامجه التدريبية، وما يتضمنه أيضا من تطهير وتعقيم كافة الادوات المستخدمة والملابس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة وسلامة كافة لاعبي المشروع في مختلف الألعاب.

كما وجه وزير الرياضة بضرورة توفير التجهيزات الرياضية اللازمة والتعاقدات اللوجستية الخاصة بكافة اللعبات المدرجة بالمشروع، مشيرًا إلى ضرورة تضمين البرامج الخاصة بتدريب الناشئين واللاعبين برامج للتوعية في شتى المجالات، ومنها تعليم اللغات الأجنبية، والتثقيف الفكري والثقافي إضافة إلى برامج تعميق روح الولاء والانتماء لوطنهم من خلال منظومة متكاملة تتولى رعاية الجانب التربوي والأخلاقي لدى الناشئين والموهوبين في مختلف اللعبات.

وأضاف صبحي بأن الوزارة حريصة علي استئناف النشاط مع الحفاظ الكامل على صحة اللاعبين والمدربين والاداريين وعودة الحياة لطبيعتها تهميدًا للاشتراك في البطولات المختلفة.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم برنامج "30 يوم تحدي رياضي افتراضي" لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، وبمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن برنامج "30 يوم تحدي" هو استمرار لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة المستحدثة في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقدمها للشباب المصري، حيث يتواجد سواء داخل مصر أو خارجها والمنبثقة من الرؤية العامة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويقوم المشاركون بالتسجيل ببرنامج "30 يوم تحدي" في فعاليات التحدي عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت، أو مكان محدد للمشاركة، ويحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي تصل إليهم في محل اقامتهم.

وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " تشمل الجري، المشي، الدراجات النارية، الكياك، هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط ".

يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من1 إلى 30 أغسطس، ووفقًا لشروط كل لعبة والتي ستعلن عنها الوزارة، بالاضافة إلى طرق تسجيل المشاركة في التحدي من خلال موقعها الخاص.