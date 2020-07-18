أخبار مصر | "مريضة بداء الفيل وزوجها كفيف".. الحكومة تستجيب لاستغاثة مسنة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مريضة بداء الفيل وزوجها كفيف".. الحكومة تستجيب لاستغاثة مسنة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجاب مسئولو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى المواطنة "س.ع.ا"، المقيمة بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، فور تلقيهم استغاثة تفيد بأنها تعاني من مرض الفيل الذي أدى إلى تضخم ساقيها بشكل كبير وفي حاجة للمساعدة العاجلة.

وبفحص استغاثتها، تبين أنه أجريت لهذه السيدة، التي تبلغ من العمر 61 عاما، أكثر من 5 عمليات جراحية، وأنها تحتاج إلى بتر القدم وفق ما أفاد به الطبيب المعالج، لكنها أوضحت أنها لا ترغب في هذا الإجراء، كما تبيّن أنها تعاني من تاريخ مرضي (داء السكري، والضغط)، وأنه تم اتخاذ قرار بعلاجها على نفقة الدولة، ويتم صرفه من معهد ناصر كل شهرين.

كما أوضحت المريضة لمسئولي منظومة الشكاوى الحكومية، أنها ليست بحاجة إلى أي خدمة طبية حاليًا، لكنها تحتاج فقط إلى مساعدة مالية تعينها على نفقات المعيشة والحياة، لأن زوجها "كفيف".

ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسئولين بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وبناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كافة الحالات الإنسانية، ومن خلال بحث حالة الأسرة تبين أن الزوج يتقاضى معاشا تأمينيا بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه، وبذلك لا ينطبق عليها معاش "تكافل وكرامة"، لكنه تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا، لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، كما تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى مواد غذائية من إدارة عين شمس الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد مساعدة عاجلة بمبلغ ٧٠٠ جنيه من إدارة الزاوية الاجتماعية، وذلك بمعرفة جمعية "الرميساء".

وفي الوقت نفسه، تم إدراج اسم المواطنة ضمن المستفيدين من جمعية أسرة "الخير" بالزاوية بمساعدتها بمبلغ ٢٥٠ جنيها شهريًا، كما تم التنسيق مع الأسرة من خلال المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن صرف تلك المساعدات.

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