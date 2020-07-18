أخبار مصر | عربية النواب: مصر قادرة على تحرير ليبيا من براثن الاحتلال التركي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عربية النواب: مصر قادرة على تحرير ليبيا من براثن الاحتلال التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك دعما كبيرا من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية للقيادة السياسية في كافة القرارات والتدابير اللازمة للحفاظ علي استقرار البلاد.

وأضاف "أباظة" في بيان له، اليوم السبت، أن هناك ثقة كبيرة من المصريين والليبيين في قدرة مصر على تحرير ليبيا من براثن الاحتلال والغزو الليبي السافر، مؤكدًا أهمية القضايا والرسائل التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد مُمثلي القبائل الليبية، مشيرًا إلى أن هناك تأييدا وارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري والليبي للرؤية الواضحة من الرئيس السيسي لمواجهة الازمات والمشكلات الكبيرة داخل ليبيا.

وأشاد "أباظة" بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي المصري وامتداده بدعم استقرار الدولة الليبية الشقيقة،مؤكدًا أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ويدعمه في اتخاذ كل خطوات دعائم الاستقرار وحماية سيادة دولة ليبيا الشقيق خاصة بعدما فوضّ مجلس نواب وقبائل وعائلاتها مصر للنجدة من الاحتلال التركي السافر، مؤكدًا أن التاريخ والواقع أكدا للرأي العام العربي أن مصر لم تخذل أبدًا اشقاءها نهائيًا علي مر التاريخ والعصور وكانت وستظل دائما تلبى النداء للحفاظ على الأمن القومي للدول العربية.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمن القومي الليبي والعربي والخليجي جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي وأى تجاوز للمرتزقة والدواعش والارهابيين من الموالين للنظام التركي الإرهابي للخطوط الحمراء يمثل مساسًا بالأمن القومي المصري وسيقابله ردع بحجم دولة مصر ولاسيما أن لسان حال الشعب الليبي الشقيق وهو البرلمان وكبار المشايخ والقبائل أعلنوا تفويضًا صريحًا لمصر ورئيسها للتدخل والخلاص من براثن الاحتلال والغزو التركي الغاشم مؤكدًا أن العالم كله أصبح على وعى وادراك كاملين بأهداف الطاغية اردوغان فى السطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي.

تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد"، كان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، لبحث تطورات الأزمة هناك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد خلال اللقاء أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.