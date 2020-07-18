أخبار مصر | أبطال هيئة المستشفيات التعليمية يعزفون سيمفونية في حب مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبطال هيئة المستشفيات التعليمية يعزفون سيمفونية في حب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام أبطالها من الطواقم الطبية بالعديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة لإنقاذ عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار جهود وزاره الصحة وتعليمات الوزيرة بتوفير كافة الخدمات الصحية وتقديم كامل الرعاية الطبية لمصابي كورونا.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأنه يوما بعد يوم يثبت أبطال الهيئة بأنهم خط الدفاع الأول عن حياة أبناء الوطن وأنهم خيرة أطباء وجراحى الوطن ويسطرون ملحمة رائعة فى مكافحة جائحة كورونا بمختلف وحدات الهيئة المنتشرة فى ربوع مصر.

وأفاد الدكتور باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد بأن أحد المريضات وتبلغ من العمر 62 عام ويشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ووجد أنها تعانى من انسداد بالقناه المراريه نتيجه وجود حصوات والتهابات شديده بالقنوات المراريه أدت إلى صدمه تسمميه وهبوط حاد بضغط الدم وإرتفاع بوظائف الكلى كادت أن تودى بحياتها، وعلى الفور

وقام فريق طبى متميز من أبطال المعهد بعمل منظار قنوات مراريه وتركيب دعامه بالقناة المرارية لتستقر الحالة وتم حجزها بالرعايه المركزه للمتابعه على مدار الساعة، كما قام أطباء قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الأمراض المتوطنة والكبد بعمل بذل لخراج كبير الحجم في البطن لمريضة سكر مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق تركيب قسطرة بذل خارجي استرشادا بالموجات الصوتية بتخدير موضعي.

وأضاف الدكتور وائل الدرندلى مدير مستشفى المطرية التعليمي بأن جراحى المستشفى قاموا بعدة تدخلات جراحية بمنتهى البطولة والفداء حيث تم انقاذ مريض يبلغ من العمر ٤٠ سنه يعاني من كورونا وآلام شديده بالصدر وتم تشخيص الحاله جلطه حاده بالشريان التاجي وعلي الفور تم نقله إلى قسطره القلب وتصوير الشرايين وتبين وجود انسداد كامل بالشريان الامامي الأيسر النازل وتم عمل قسطره علاجيه وتوسيع للشريان وتركيب دعامتين والمريض حالته مستقره وتم نقله إلى رعايه القلب لإستكمال العلاج، كما حضر إلى المستشفى مريض يعاني من كسر مضاعف بالكاحل الأيسر مع وجود فقدان بجزء كبير من الجلد والأنسجة والعظام وذلك نتيجه حادث قطار وبعد استقرار الحاله العامه له أجريت له جراحه تنظيف واستئصال للأنسجه الميته وتم عمل مثبت خارجي مثلثي وحالته الآن مستقرة ويحظى بكامل الرعاية، وأيضا تم التعامل مع مريض يعاني من كسر أعلي عظمه الفخذ الأيمن وتم إجراء جراحة تثبيت مفتوح بواسطه شريحه معدنيه ومسامير ويخضع الآن للعلاج والرعاية الطبية الكاملة.

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وتابع بأن المستشفى استقبلت مريضه تعاني من كسر بقاعدة عنق الفخذ الأيمن وتعاني من أعراض التهاب رئوي نتيجه إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وبعد استقرار الحاله العامه لها أجريت لها جراحه رد مفتوح وتثبيت بواسطه مسمار فخذي ديناميكي حركي وحالتها مستقره الآن.

كما تم التعامل مع مريض يعاني من كسر غير مستقر أعلي عظمه الفخذ الأيسر ويعاني من أعراض التهاب رئوي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وأدخل للرعايه المركزة وعند استقرار الحاله العامه وتعافيه نسبيا من أعراض الجهاز التنفسي أجريت له جراحه رد وتثبيت بواسطه مسمار نخاعي تشابكي لأعلي عظمه الفخذ والحالة مستقرة وتخصع للعلاج الآن.

وأفاد د. عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي بأنه تم إنقاذ مريضة عمرها ٦٥ عام مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعاني من إرتفاع في وظائف الكلي نتيجة لإنسداد بحصوة في الحالب الايمن وتم تفتيت حصوة بالحالب الأيمن عن طريق منظار الحالب وتركيب دعامتين بالحالبين تحت إشراف د. محمد الأتربى إستشارى جراحة المسالك البولية.

وقال أ.د. أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي بأنه تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ مريض يبلغ من العمر ٦٧ سنة ومصاب بفيروس كورونا المستجد ويعانى من قرحة معده منفجرة وعلى الفور تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمه وتحضير المريض للعمليات وتم التعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيا والمريض الآن بالعناية المركزه ويقوم فريق الجراحة بالمتابعه اليوميه.

ونوه د. عبد الكريم العراقى مدير مستشفي الأحرار التعليمي أنه تم عمل منظار ربط لدوالي المرئ لمريض يعاني من فيروس كوفيد-١٩ وأورام بالكبد بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، كما تم إجراء عملية لمريض كورونا يبلغ من العمر (٨٠) سنة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ بعمليات الطوارئ بالمستشفى وتم تركيب شرائح ومسامير.

وأضاف د. احمد عز العرب مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن أطباء قسم النساء والتوليد قاموا بإجراء ثالث عملية قيصرية بالمستشفى لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد١٩) وحالة الأم والمولود مستقرة وتحت الرعاية والمتابعة على مدار الساعة.