أخبار مصر | وزير الرياضة: إقامة البطولات في مصر علامة مضيئة دوليا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: إقامة البطولات في مصر علامة مضيئة دوليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، جولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات بالاضافة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتفقد "صبحي" الأعمال الإنشائية التي تتم في الصالة المغطاة ورفع الكفاءة بها من أجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر، حيث شاهد صبحي أعمال رفع كفاءة الصالة وتطوير المركز الصحفي وأرضية الملعب مشددًا علي الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها.

كما قام صبحي بجولة في مضمار الدراجات ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمئن علي سير العملية الانشائية به وتكمله المضمار والارضيات الخاصة به.

ثم توجه صبحي لتفقد أرض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، والاهتمام بارضية الملعب وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام علي ارضه.

وأكد "صبحي" أن إقامة البطولات في مصر خرج من كونها استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من أجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام علي أرض مصر بافضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليا في بطولة الأمم الأفريقية ويظهر أيضا في التنسيق الكامل في بطولة كاس العالم لليد ٢٠٢١.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم برنامج "30 يوم تحدي رياضي افتراضي" لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، وبمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن برنامج "30 يوم تحدي" هو استمرار لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة المستحدثة في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقدمها للشباب المصري، حيث يتواجد سواء داخل مصر أو خارجها والمنبثقة من الرؤية العامة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويقوم المشاركون بالتسجيل ببرنامج "30 يوم تحدي" في فعاليات التحدي عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت، أو مكان محدد للمشاركة، ويحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي تصل إليهم في محل اقامتهم.

وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " تشمل الجري، المشي، الدراجات النارية، الكياك، هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط ".

يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من1 إلى 30 أغسطس، ووفقًا لشروط كل لعبة والتي ستعلن عنها الوزارة، بالاضافة إلى طرق تسجيل المشاركة في التحدي من خلال موقعها الخاص.