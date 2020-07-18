أخبار مصر | جولة لوزير الرياضة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة لوزير الرياضة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم السبت، جولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات بالإضافة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي.
حيث تفقد صبحي الاعمال الإنشائية الي تتم في الصالة المغطاة ورفع الكفاءة بها من اجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر، حيث شاهد صبحي اعمال رفع كفاءة الصالة وتطوير المركز الصحفي وأرضية الملعب مشددًا علي الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها.
كما قام صبحي بجولة في مضمار الدراجات ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمئن علي سير العملية الانشائية به وتكمله المضمار والارضيات الخاصة به.
ثم توجه صبحي لتفقد ارض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، والاهتمام بارضية الملعب وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام علي ارضه.
واكد صبحي ان إقامة البطولات في مصر خرج من كونه استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة.
وأضاف ان القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من اجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام علي ارض مصر بافضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليا في بطولة الامم الأفريقية ويظهر أيضا في التنسيق الكامل في بطولة كاس العالم لليد ٢٠٢١.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.