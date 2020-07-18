أخبار مصر | جولة لوزير الرياضة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة لوزير الرياضة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم السبت، جولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات بالإضافة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي.

حيث تفقد صبحي الاعمال الإنشائية الي تتم في الصالة المغطاة ورفع الكفاءة بها من اجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر، حيث شاهد صبحي اعمال رفع كفاءة الصالة وتطوير المركز الصحفي وأرضية الملعب مشددًا علي الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها.

كما قام صبحي بجولة في مضمار الدراجات ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمئن علي سير العملية الانشائية به وتكمله المضمار والارضيات الخاصة به.

ثم توجه صبحي لتفقد ارض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، والاهتمام بارضية الملعب وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام علي ارضه.

واكد صبحي ان إقامة البطولات في مصر خرج من كونه استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة.

Advertisements

وأضاف ان القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من اجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام علي ارض مصر بافضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليا في بطولة الامم الأفريقية ويظهر أيضا في التنسيق الكامل في بطولة كاس العالم لليد ٢٠٢١.