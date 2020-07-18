مصر | "أبو عمرة".. الجنرال الصعيدي مديرا لأمن البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أبو عمرة".. الجنرال الصعيدي مديرا لأمن البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة بجميع المحافظات، اليوم السبت.

يأتي ذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.