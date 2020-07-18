مصر | معلومات مهمة عن اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر معلومات مهمة عن اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، منذ قليل، الحركة العامة للتنقلات، وتم تعيين اللواء عاطف مهران، مساعد الوزير لمنطقة سيناء خلفا للواء رضا عبدالعليم خفاجه سويلم.

وتدرّج مساعد الوزير لمنطقة سيناء الجديد في المناصب في الأمن العام، قضى أكثر من 20 عامًا فى الأمن الجنائى، حيث تولى مدير مباحث السويس عام 2014، ومدير مباحث الشرقية عام 2015، وكان مديرا أيضا لمباحث الدقهلية، وعمل فى الصعيد كمفتش مباحث، والأموال العامة بأسيوط، ثم مساعدا لمدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب وعمل مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية 2019، وأخيرا مساعد الوزير لمنطقة سيناء.