مصر | اللواء رضا سويلم.. من مسرح العمليات في سيناء لقطاع قوات الأمن (بروفايل)

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اللواء رضا سويلم.. من مسرح العمليات في سيناء لقطاع قوات الأمن (بروفايل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء رضا سويلم ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام ٢٠٢٠ كمساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

وكان شغل اللواء رضا سويلم منصب مساعد الوزير لمنطقة سيناء لعام ٢٠١٩، لقدرته على مواجهة الإرهاب، والقضاء عليه خلال فترة توليه منصب مدير أمن شمال سيناء.

يذكر أن اللواء "سويلم"، كان يعمل ضابطًا في شمال سيناء منذ عشرين عاما في الفترة من 1986 حتى عام 2011، وتدرج خلالها في عدة مناصب، أهمها رئيس مباحث قسم أول، ثم رئيس مباحث قسم ثان، ثم رئيس مباحث مكافحة المخدرات، ثم رئيس مباحث المرور، ثم رئيس مباحث فرع نخل بمنطقة جبل الحلال، ثم وكيل مباحث المديرية، حتى وصل إلى منصب رئيس مباحث المديرية.

وتقلد اللواء رضا سويلم، منصب رئيس مباحث المخدرات بأسيوط، ومدير مباحث المديرية بأسيوط، حتى انتقل لمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، ليتقلد منصب مفتش الأمن العام، ثم عاد مرة أخرى للصعيد ليتقلد منصب مفتش الأمن العام لقطاع شمال الصعيد ومفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم تم تعيينه مديرًا لأمن شمال سيناء.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة بجميع المحافظات، اليوم السبت.

ويأتي ذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وجاءت الحركة كالتالي:

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

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لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.

لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.

لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.

لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.

لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.

لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.

لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية