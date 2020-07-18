مصر | عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة بجميع المحافظات، اليوم السبت.

يأتي ذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

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لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.

لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.

لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.

لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.

لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.

لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.

لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية