مصر | ضبط مدير مخبز بلدي لبيعه 83 طن دقيق بالسوق السوداء

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 83 طن دقيق بلدي مدعم، وبيعه في السوق السوداء.

كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرفة للمخبز، وذلك ببيعها بالسوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح دون إنتاج خبز فعلى يقابلها لجمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، حيث تبين قيام المذكور بالتصرف فى كمية قدرها (1673) جوال من الدقيق البلدى زنة الواحد (50 كيلو جرام) بإجمالى (83،650 طن)، قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط عدد (37) بطاقة تموينية للمواطنين، وبلغت القيمة النقدية للدقيق المستولى عليه (453801 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.