مصر | ضبط شخص لإدارة أكاديمية تعليمية لترويج الشهادات المزيفة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لإدارة أكاديمية تعليمية لترويج الشهادات المزيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تداول مقطع فيديو تم بثه بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، متضمن قيام مقدم البرنامج بالإتصال بأحد الأشخاص، الذي ادعى كونه "رئيس إحدى الأكاديميات الدولية للتدريب" وقيامه من خلالها بترويج شهادات مزيفة (دكتوراة فخرية ومهنية – مستشار تحكيم دولى – نقابة الصحفيين) على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى.
وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، عن تحديد هوية مالك الأكاديمية (حاصل على ليسانس أداب، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وأمكن تحديد مقر الأكاديمية المشار إليها، حيث تبين تواجدها بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعثر بداخلها على المضبوطات التالية:-
63 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة (دكتوراة مهنية وفخرية – مستشار تحكيم دولى – نقابة الصحفين).
9 شهادات خاليين من البيانات.
3 دفاتر إيصالات تحصيل نقدية لأسماء مختلفة.
10 كارنيهات بأسماء مختلفة.
3 أختام تقرأ بصمتهم للأكاديمية المشار إليها.
وجميعهم مزيفين ومنسوب صدورهم لجهات وهمية.. بمواجهته اعترف بإدارته الأكاديمية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأمكن التوصل لأحد المجنى عليهم (موظف مقيم بالقاهرة) وبسؤاله إتهم المذكور بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل حصوله على شهادة دكتوراه مهنية، ونفى علمه بكون الأكاديمية وهمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على "توك توك" بالإكراه في أسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على مركبة "توك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإعادتها لمالكها.
وتبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بالإستيلاء على مركبة "التوك توك" خاصته، وذلك حال توصيل شخصين مجهولين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط إلى قرية بدائرة المركز، حيث قاما بإستخراج سلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع" وتهديده به والإستيلاء على المركبة قيادته وذلك قبل وصولهما.
وأسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (سائق، عامل "لهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم فى الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن مركبة "التوك توك" المشار إليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3630) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(1631) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(119) مخالفات السير بدون تراخيص.
(7) دراجات نارية مخالفة.
(41) مخالفة موقف عشوائى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.