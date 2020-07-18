مصر | ضبط شخص لإدارة أكاديمية تعليمية لترويج الشهادات المزيفة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لإدارة أكاديمية تعليمية لترويج الشهادات المزيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تداول مقطع فيديو تم بثه بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، متضمن قيام مقدم البرنامج بالإتصال بأحد الأشخاص، الذي ادعى كونه "رئيس إحدى الأكاديميات الدولية للتدريب" وقيامه من خلالها بترويج شهادات مزيفة (دكتوراة فخرية ومهنية – مستشار تحكيم دولى – نقابة الصحفيين) على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، عن تحديد هوية مالك الأكاديمية (حاصل على ليسانس أداب، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وأمكن تحديد مقر الأكاديمية المشار إليها، حيث تبين تواجدها بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعثر بداخلها على المضبوطات التالية:-

63 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة (دكتوراة مهنية وفخرية – مستشار تحكيم دولى – نقابة الصحفين).

9 شهادات خاليين من البيانات.

3 دفاتر إيصالات تحصيل نقدية لأسماء مختلفة.

10 كارنيهات بأسماء مختلفة.

3 أختام تقرأ بصمتهم للأكاديمية المشار إليها.

وجميعهم مزيفين ومنسوب صدورهم لجهات وهمية.. بمواجهته اعترف بإدارته الأكاديمية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأمكن التوصل لأحد المجنى عليهم (موظف مقيم بالقاهرة) وبسؤاله إتهم المذكور بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل حصوله على شهادة دكتوراه مهنية، ونفى علمه بكون الأكاديمية وهمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.