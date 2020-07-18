مصر | ضبط متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في باب الشعرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في باب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية من إحدى السيدات.

كان تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صينى" واتهمت (إحدى السيدات "تعمل لديها" - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية") بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة حيث تمكنت من الإستيلاء على المصوغات الذهبية المُشار إليها بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.

واعترفت بقيامها بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية "له معلومات جنائية") حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.