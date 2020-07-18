مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على مواطني الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على مواطني الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

وتبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمـــن الإسكندرية من (3 أشخاص) بتضررهم من ثلاثة مجهولين لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 350 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات حجز وحدات سكنية ومحلات بأحد المشاريع وشراء سيارات معاقين وانتحال أحدهم صفة ضابط بإحدى الجهات السيادية فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مالك شركة مقاولات "له معلومات جنائية مسلجة" - موظف بالمعاش- مالك ورشة سيارات).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم وبحوزة أحدهم مسدس صوت وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملاكى – مبلغ مالى - فيزا كارد خاصة بأحدهم تحوى مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفى سياق أخر.. فقد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت بمقابل مادى.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام إحدى السيدات بنشر صور لعدد من الفتيات عبر صفحة بأحد المواقع الإلكترونية، وتبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها إحدى السيدات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرت الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها واستغلالها للثانية فى ذات النشاط بمقابل مادى من خلال الصفحة المُشار إليها، وبمواجهة الثانية أيدت ذلك، وأضافت بتقاسمهما المبالغ المالية فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على ( 2 هاتف محمول – تبين إحتواء أحدهما على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع