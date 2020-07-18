مصر | تعذيب وقتل.. تفاصيل العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعذيب وقتل.. تفاصيل العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

كان تبلغ لقسم شرطة الدخيلة، بالعثور على جُثة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية والمُتغيب عن مسكنه) بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر إثنين منهم بسابقة قيام المجني عليه بالتعدى على والدهما بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بالوجه فعقدا العزم على الإنتقام منه، وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما بالإستعانه بباقى المتهمين، حيث تم اصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وقاموا بتعذيبه وتناوبوا التعدى عليه بالضرب فأودوا بحياته، عثم وضعوا جثته داخل سيارة وتخصلوا منها بإلقائها بمكان العثور.

تم بإرشادهم ضبط (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجنى عليه بمكان تخلصهم منها "بدائرة قسم مينا البصل")، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.