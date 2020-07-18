مصر | ضبط صاحب مخبز وعامل لبيعهما دقيق مدعم بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مخبز وعامل لبيعهما دقيق مدعم بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط مسئول عن مخبز سياحي وعامل بذات المخبز، لإدارتهما المخبز "دون ترخيص" وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المخبز على (عدد 59 جوال دقيق بلدى "مدعم" بإجمالى وزن 3،950 طن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفى سياقآخر، أحبط رجال مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ترويج أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك داخل ثلاجة غير مرخصة بالتجمع الأول.

تلقى العميد محمد رجاءى مدير مباحث تموين القاهرة إخطارا من المقدم طاهر خليل رءيس مباحث تموين مفادة انة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل الثلاجة على (5،128 طن "لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.