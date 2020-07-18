مصر | ضبط صاحب مطعم لحيازته 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مطعم لحيازته 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة التموين في مديررية أمن القاهرة، بالإشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط (مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لإدارته المحل دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المحل على (468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.