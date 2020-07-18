مصر | مفاجأة في ملابسات قتل مسنة داخل شقتها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في ملابسات قتل مسنة داخل شقتها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسنة داخل مسكنها، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة ربة منزل، بالعقار محل إقامتها، وبها كدمات متفرقة والعثور على (مبلغ مالى- هاتف محمول) ووجود بعثرة بمحتويات الطابق الثانى وسلامة جميع منافذ العقار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من (عامل "له معلومات جنائية"، زوجته- مُقيمين بذات المنطقة محل إقامة المجنى عليها).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قرر المتهم الأول أنه نظرًا لعلمه بامتلاك المجنى عليها لمصوغات ذهبية عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه إتفق مع زوجته على التردد عليها بمنزلها بزعم مساعدتها.

توجهت المتهمة الثانية لمنزل المجنى عليها وعقب ذلك حضر المتهم الأول وقام بالإعتداء عليها بالضرب بقطعة حديدية بمساعدة المتهمة الثانية فأوديا بحياتها وقاما بالإستيلاء على (2 غويشة ذهبية "كانت تتحلى بهما" - عُقد ذهبى - مبلغ مالى) وفرا هاربـين.

وتم بإرشاد المتهمة الثانية ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها (مالك محل مصوغات بمنطقة البساتين بالقاهرة"، حيث أمكن ضبطه، كما أرشدا عن (مبلغ مالى- هاتف محمول "من متحصلات الواقعة"- الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.