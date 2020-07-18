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شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق الموسكي دون وفيات أو إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، السبت، من إخماد الحريق الذي نشب بالعقار ١٥ شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي، دون إصابات أو وفيات.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و٣ طوابق: الأول، والثاني عبارة عن محلات، وامتد الحريق إلى الدورين الأول والثاني، وعلى الفور تم الدفع بـ٨ سيارات إطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.
وقرّر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
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