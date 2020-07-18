شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تركيب 19300 عداد مسبق الدفع وتغيير 1600 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ان الشركة توسعت في تركيب عدادات المياه مسبق الدفع في جميع مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تركيب العدادات الذكية .

وأضاف نجيب، تم التعاقد على19300 عداد مسبق في جميع أنحاء المحافظه، ويجرى استكمال عمليات التركيب بكل الأفرع التابعة. بالإضافة إلى تغير 1600 عداد داخل المصالح والمساجد الحكوميهة، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

وأوضح عادل المليجى رئيس القطاع التجارى، انه تم تشكيل فريق متخصص لصيانه العدادات مسبقة الذفع بعد اجتيازه لدورة تدريبية بشركه السويدى، وان الشركة تسعد باستقبال استفسارات عملائها في كل مايخص العدادات مسبقة الدفع على الرقم 01226025666 وتوفر الشركة إمكانية شحن الكروت بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وجارى تفعيل خدمة الدفع الالكترونى من خلال منافذ فورى حتى يسهل على العميل الشحن من أي مكان وفى أي وقت .

وتابع الصعيدى أن عداد المياه مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين من استخدامه، لافتاً إلى أن العداد يعطي إنذارا عندما يتبقى 20% من الرصيد لتكون هناك فرصة للشحن وعدم قطع المياه وان العداد به نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، كما أنه لا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين شحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، وذلك لأن إدارة الشحن يمكنها تحديث بيانات العدادات وإخطاره بمواعيد الإجارات والأعياد.